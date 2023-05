Тотнъм напредва в търсенето си на нов мениджър, стесниха кръга до двама

Тотнъм напредва в търсенето си нов мениджър, след като президентът Даниел Леви е стеснил кръга си до двама кандидати - Луис Енрике и Арне Слот. „Шпорите“ търсят нов постоянен наставник, след като уволниха Антонио Конте през март. Райън Мейсън пое поста временно до края на сезона, но изглежда, че Леви е близо до намирането на постоянен наследник на италианеца.

Daily Mail твърди, че Леви ще избира или Енрике, или Слот. Съобщава се, че президентът на лондончани планира да проведе разговори с двамата през следващите дни.

„Шпорите“ за първи път регистрираха интерес към Енрике миналия месец. Испанецът би донесъл богат опит, за разлика от Слот. Той е ръководил Барселона, Рома и националния отбор на Испания и вероятно ще бъде по-скъпият вариант от двамата.

44-годишният Слот изведе Фейенорд до титлата в Ередивизи тази година и също се радваше на успех с АЗ Алкмаар. Нидерландският клуб иска да го задържи и се смята, че са готови да му предложат нов договор със заплата от близо 3 милиона евро на година.

Ако Тотнъм реши да се насочи към Слот, Фейенорд ще поиска 7 милиона като компенсация. Енрике може да пристигне в английската столица без пари, след като е без работа, но Леви може да избере атакуващата философия на Слот.

Смята се, че в Тотнъм искат да имат нов мениджър в следващите две седмици. Наставникът на Айнтрахт Франкфурт - Оливер Гласнер, както и бившият мениджър на тима - Маурисио Почетино, също са свързвани с работата, но изглежда малко вероятно те да бъдат назначени на работата, особено, след като аржентинецът се очаква да поеме Челси.

