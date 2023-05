Винисиус беснее: Ла Лига не се бори с расизма, а го поощрява!

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор беше в центъра на събитията при загубата на кралския клуб с 0:1 от Валенсия в 35-ия кръг на Ла Лига. Бразилецът стана обект на расистки обиди през второто полувреме, а в самия край на двубоя, видимо изнервен, удари Уго Дуро в лицето и получи червен картон. След срещата на “Местайя” Винисиус пусна емоционален пост в социалните мрежи, в който изрази разочарованието си от факта, че Ла Лига и отделните клубове не взимат достатъчно мерки, за да се борят с расизма.

“Това не се случва за първи, втори или трети път. Расизмът е нещо нормално в Ла Лига. Ръководството на лигата го счита за нормално, федерацията също, а съперниковите клубове го поощряват. Много съм тъжен. Първенството, което принадлежеше на Роналдиньо, Роналдо, Кристиано и Меси, сега принадлежи на расизма. Испания е прекрасна страна, която ме прие и която заобичах, но тя прие образа на държава, в която расизмът се толерира. Тъжно ми е за испанците, които не са съгласни с това, но днес в Бразилия Испания е известна като страна на расисти. За съжаление, виждайки какво се случва всяка седмица, не мога да го опровергая. Но аз съм по-силен и ще се боря докрай с расистите. Дори да е далеч оттук”, написа Винисиус.

В 70-ата минута, след като сигнализира на съдията Рикардо Де Бургос Бенгоечеа за обидите по свой адрес, Винисиус е заявил, че не иска да продължи да играе. Последва призив от диктора на стадиона към феновете да се държат възпитано. Малко по-късно Винисиус посочи конкретен привърженик на Валенсия, който го е обиждал на расистка основа. По аудиоуредбата отново помолиха публиката да спре с невъздържаното си поведение. Ако се беше стигнало до трето спиране на мача, това щеше да означава служебна загуба за Валенсия.

