Най-малко 10 убити при стрелба на пустинно рали в Мексико

Поне 10 души са загинали, след като група стрелци е открила огън по зрители и участници в пустинното рали „Баха Калифорния” в Мексико в събота. Местните медии съобщават и за много ранени.

Организаторите на ралито потвърдиха, че стрелците са се приближили с автомобил, от който са открили огън при представянето на участниците в състезанието. Предполага се, че става въпрос за сблъсък на кланове от организираната престъпност, най-вероятно част от наркокартели. Нито една от престъпните групировки в страната обаче все още не е поела отговорност за нападението. В разследването на трагедията участват части на местната и федералната полиция, армията и дори военния флот.

Ten people, including a local politician, have died after a shootout at a car show in the Mexican state of #BajaCalifornia. The state's city of #Ensenada, once a haven for thousands of retired US citizens, is now considered the sixth most violent city in the world. pic.twitter.com/1uyQYuCumG