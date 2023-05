Боксов шампион загуби брат си в престрелка

Бившият шампион на WBO в полутежка категория Джо Смит Младши, загуби по-малкия си брат Алекс. Той беше убит при престрелка в Мастик Бийч, САЩ.

Според BoxingScene Алекс Смит е влязъл в престрелка с неидентифициран мъж на паркинга на популярния местен бар Линса Торс Плейс. Смит е бил застрелян на 20 май около 2:00 часа сутринта и обявен за мъртъв на мястото на престъплението.

Алекс участва в семейния бизнес Гийв Смит Трий Сървис. Той остави жена и четири малки деца.

Джо Смит Младши зауби титлата си на WBO миналата година, след поражение от Артур Бетербиев с нокаут във втория рунд. Битката се проведе на 18 юни 2022 г. в Ню Йорк, САЩ.

