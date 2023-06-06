Спортът по ТВ във вторник (6 юни)

Собственик на Нюкасъл обяви придобиването на 4 от най-големите футболни клуба в Саудитска Арабия

Суверенният фонд на Саудитска Арабия обяви придобиването на 4 от най-големите футболни клуба в страната. Сега компанията притежава Ал Итихад, къдет ...