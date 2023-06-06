Спортът по ТВ във вторник (6 юни)

10.10 Волейбол, България - Китай (жени) МАХ Спорт 1
11.30 Тенис: Ролан Гарос, четвъртфинали Евроспорт 1
16.00 Колоездене: "Дофине Либере", трети етап, мъже Евроспорт 2
19.30 "Ботев" (Пд) - "Арда" Диема спорт 2
19.30 "Славия" - "Локомотив" (Сф) Диема спорт
21.00 Тенис: Ролан Гарос, четвъртфинал Евроспорт 1
21.45 "Арминия" - "Веен" Нова спорт
22.00 Баскетбол, полуфинал в Испания Диема спорт 2
23.30 Волейбол, Италия - Аржентина (жени) МАХ Спорт 1
01.00 "Атлетико Паранаензе" - "Либертад" МАХ Спорт 4
03.00 "Бока Хуниорс" - "Коло Коло" МАХ Спорт 4
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