05.00 "Лига де Кито" - "Ботафого" МАХ Спорт 4
09.00 Волейбол, Словения - Сърбия (мъже) МАХ Спорт 1
11.30 Тенис: Ролан Гарос, четвъртфинал Евроспорт 1
12.00 Волейбол, Полша - Франция (мъже) МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: Ролан Гарос, двойки Евроспорт 2
16.00 Колоездене: "Дофине Либере", четвърти етап, мъже Евроспорт 2
18.45 "Левски" - ЦСКА Диема спорт
18.45 ЦСКА 1948 - "Локомотив" (Пд) Диема спорт 3
18.45 "Черно море" - "Лудогорец" Диема спорт 2
19.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, квалификация Евроспорт 2
21.00 Тенис: Ролан Гарос, четвъртфинал Евроспорт 1
22.00 "Фиорентина" - "Уест Хем" МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
22.00 "Леванте" - "Албасете" МАХ Спорт 4
22.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, тренировка Евроспорт 2
01.00 "Интепендиенте дел Вале" - "Коринтианс" МАХ Спорт 4
03.00 "Ривър Плейт" - "Флуминензе" МАХ Спорт 4
03.00 Волейбол, Бразилия - Германия (мъже) МАХ Спорт 1
03.30 НБА, "Маями" - "Денвър" Диема спорт 3
7 Юни, 2023 06:30 226 0
Спортът по ТВ в сряда (7 юни)
Ето какво може да гледаме днес
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