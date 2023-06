Боксова легенда среща внук на мафиот в поредния демонстративен мач

Боксовата легенда Флойд Мейуедър продължава с демонстративните си изяви. Парите ще се появи отново на ринга утре срещу колоритен съперник. Това е част от поредицата „Лудориите на Флойд“. Противникът е Джон Готи Трети. Той е изключително популярен по една причина – дядо му е бил много известен мафиот.

Джон Готи Трети се състезава в ММА и като боксьор. На ринга има 2 победи от 2 мача, а в октагона е спечелил 5 пъти и има една загуба.

Мейуедър се оттегли от бокса непобеден в 50 мача в кариерата си. Световният шампион в пет категории спря през 2017 г. и от тогава се бие демонстративно. Той срещна на ринга хора като Логан Пол, Деджи Олатунджи, а в последната му битка в Лондон победи Аарън Чалмърс. Парите обяви, че смята да се боксира още пет пъти през тази 2023 г. Първата от тези срещи е утре срещу Джон Готи Трети в Маями.

Floyd Mayweather faces off with John Gotti III ahead of Sunday exhibition in Miami pic.twitter.com/BVt5ABLmrG