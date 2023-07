Верстапен спечели шеста поредна хобеда: Триумфира и на "Силвърстоун"

Световният шампион Макс Верстапен спечели шеста поредна хобеда в тазгодишната кампания. Нидерландецът триумфира в Гран При на Великобритания на пистата „Силвърстоун“. Успехът е втори за пилота на британска земя – той спечели и през 2020-а година, но тогава Гран При 70 години Формула 1.

На подиума завършиха още Ландо Норис с Макларън и Люис Хамилтън с Мерцедес. Четвърти е другият пилот на Макларън – Оскар Пиастри, пети – другият на Мерцедес – Джордж Ръсел.

В зоната на точките завършиха още Серхио Перес, Фернандо Алонсо, Алекс Албон. Пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Карлос Сайнц също взеха точки на фона на катастрофалното за „черните кончета“ състезание.

Норис взе рестарта на Верстапен, който за малко не загуби и второто място от Пиастри. Зад тях с меките гуми Ръсел прескочи Сайнц за петото място.

