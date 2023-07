Уейн Рууни използва футболен симулиратор за трансферите в Ди Си Юнайтед

Уейн Рууни използва футболен симулиратор за нови попълнения на своя Ди Си Юнайтед, призна самия той. 37-годишният английски специалист проучва трансферните си цели чрез компютърната игра Football Manager, която има изключителната база данни за играчи от различни шампионати.



„Гледаме много играчи в Южна Америка и имаме сделка с Football Manager – ние ги рекламираме, а те ни дават достъп до своите скаути, става дума за 11 или 12 души, които са на различни места по целия свят и помагат на разработчиците да създават играта. Жозе Моуриньо правеше нещо подобно в миналото“, обясни Рууни.

Wayne Rooney: 🗣️



„I do my scouting in… Football Manager. Jose Mourinho has done something similar in the past.” pic.twitter.com/r60zx5VsgB