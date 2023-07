Григор Димитров и Геня обраха точките на фестивал в Италия

Григор Димитров се появи на светско събитие с Мадалина Геня. Българинът придружи любимата си на италиански филмов фестивал, на който румънката бе отличена.

Мадалина и Григор показаха елегантен стил. Влюбените получиха много комплименти в социалните мрежи.

Ето и снимки споделени в Туитър:

A lovely couple, Grigor Dimitrov and Madalina Ghenea, gracefully stole the spotlight at the 15th Marateale Festival in Italy last night. 🖤🖤 pic.twitter.com/lEDFqmmGPH