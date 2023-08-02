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Омович и нейна колежка хванаха топката

2 Август, 2023 16:20 914 7

Омович и нейна колежка хванаха топката

  • сексапил

Красавиците си играят

Омович и нейна колежка хванаха топката - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Алена Омович е модел. Жената е родена през 1994 г. Слухове сочат, че е отклонила много неприлични предложения на футболисти. Омович сподели кадри в Инстаграм как играе баскетбол най-вероятно с нейна колежка.


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  • 1 Обратен

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    Абе,що пускате само снимки на жени? А мъже,кога?
    Извратени сте,сексманяци

    16:25 02.08.2023

  • 2 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

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    Секси е

    16:25 02.08.2023

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    Венелина Маринова е по Красива

    16:26 02.08.2023

  • 4 факти само истински

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    тия двете могат и по две топки да ловят едновременно и сигурно могат да свирят на гайда с висящи тон колони!

    16:28 02.08.2023

  • 5 Патока

    5 2 Отговор
    Искам и аз да играя с тях

    16:28 02.08.2023

  • 6 Това

    5 4 Отговор
    Омович не бих казал, че е красавица ?!

    16:36 02.08.2023

  • 7 Ами

    4 0 Отговор
    Нямам инстаграм и не видях топката, празна страница!

    16:56 02.08.2023

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