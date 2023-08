При трансфер на Магуайър, Манчестър Юнайтед има три варианта за защитник

След предложението на Уест Хем за Хари Магуайър, Ерик тен Хаг ще иска да запълни оставената свободна позиция на поста централен защитник. Според спортния журналист - Фабрицио Романо, в полезрението на "червените дяволи" има три имена. Бенжамен Павар, Жан-Клер Тодибо и Едмонд Тапсоба.



Павар е съгласен да смени Бундеслигата с Висшата лига и за негов трансфер се говори от доста време.



Тодибо, който е бивш играч на Барселона, възроди кариерата си в Ница и това лято прикова погледите на доста отбори. Твърди се, че Юнайтед вече води преговори с футболиста.



Тапсоба се утвърди като титуляр в Байер Леверкузен и в 32 от 33 мача започна в стартовите 11 на Шаби Алонсо. Националът на Буркина Фасо също е високо оценен от Ерик тен Хаг.

