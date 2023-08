Фабиньо изигра добър мач в Саудитска Арабия и фен му подари Ролекс (ВИДЕО)

Бразилският полузащитник на Ал Итихад – Фабиньо, остана втрещен, след като получи като подарък след дебюта си часовник... от фен на отбора.

Бившият футболист на Ливърпул изигра отличен мач за новия си клуб в Саудитска Арабия, който тръгна с победа – 3:0, над Ал Раед в понеделник вечерта.

След края на срещата пък привърженик на Ал Итихад изчака 31-годишния футболист след тунела за футболистите, след което те трябваше да продължат към клубния автобус. Именно там той подари на бразилеца Ролекс.

Във видеото, което бързо набра популярност в социалните мрежи, се вижда колко изненадан остава Фабиньо след подаръка, като той дори го изпусна на земята, но след това продължи със скъпото ново бижу.

Fabinho was gifted a Rolex by a fan because he played well… A FAN.



Na we can’t compete with Saudi 😂😂 pic.twitter.com/VgDWduDeEB