Ал Насър показа новата си 60-милионна покупка

Португалският национал Отавио е поредният нов в Ал Насър. Трансферът бе обявен официално на сайта на клуба.

Ал Насър ще плати 60 милиона евро за офанзивния халф, който изкара последните 9 години в Порто.

60 милиона бе клаузата за освобождаване в договора между „драконите“ и Отавио.

Новият контракт на Отавио е за 3 години. В Ал Насър той става съотборник със своя сънародник Кристиано Роналдо, както и със Садио Мане, Марсело Брозович, Секо Фофана и Алекс Телеш.

Съвсем скоро към тази компания ще се присъедини и защитникът на Манчестър Сити Аймерик Лапорт.

Отавио ще играе в Ал-Насър с №25. Според Педро Алмейда той ще получава по 13 милиона евро на сезон в новия си отбор.

We have officially signed the Portuguese Star Otávio ✍️



Huge Welcome to The Best Player in Liga Portugal 🇵🇹🤩#OtávioIsYellow 💛 pic.twitter.com/dtEu5k8buv