Новият "Бернабеу" е уникално бижу (ВИДЕО)

Реал Мадрид вече се завърна в своя дом „Сантяго Бернабеу”. След инвестирани над 400 млн. евро, стадионът в испанската столица може да бъде определен като един от най-модерните в целия свят. Това може да се види и във видеото разпространено от испанския клуб, в което „кралете” показват ултрамодерното съоръжение.

Акцентът пада върху подвижния терен, който може да бъде прибиран в случай, че в стадиона трябва да се провеждат други мероприятия извън футбола. Това ще позволи на клуба да генерира допълнителни приходи от концерти и други събития.

От клуба подчертават, че теренът може да бъде "прибран под земята" само за няколко минути, предава "Гонг".

Ето видеото от Туитър:

Real Madrid's new stadium is a game-changer.



It includes a fully retractable pitch that can be stored beneath the stadium with the push of a button.



The storage space includes ventilation, air conditioning, irrigation systems, LED lighting, control cameras, and ultraviolet… pic.twitter.com/lGnKpeOM0Y