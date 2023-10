Милан пусна в продажба вратарски екипи на нападателя си

Феновете ще имат възможността да си купят вратарски екип на Милан с името на Оливие Жиру, отпечатано на гърба, съобщи клубът от Серия А след героичните изяви на нападателя под рамката на вратата при победата с 1:0 срещу Дженоа в събота.

Вратарят на Милан Майк Менян получи червен картон в края на добавеното време и тъй като отборът бе изчерпал правото си на смени, се наложи полеви играч да застане на вратата. С тази отговорност се нае Жиру, който направи ключово спасяване в самия край и помогна на Милан да запази крехкия си аванс в резултата.

AC Milan have given fans the opportunity to buy a Giroud No. 9 goalkeeper kit on their website

