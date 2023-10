Бивш шеф на Формула 1 за обвинението за укриване на данъци: Признавам се за виновен!

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун се призна за виновен по едно от обвиненията за укриване на данъци.

92-годишният Екълстоун се яви пред кралския съд на Саутуорк и заяви, че е представил фалшива информация, малко повече от месец преди да бъде изправен пред съда.

Прокурорите казаха, че Екълстоун е направил неверни или подвеждащи изявления пред Агенция "Приходи и митници" на Нейно Величество на среща през юли 2015 година, когато е казал, че е "създал само една компания" в полза на дъщерите си.

Екълстоун, придружен от съпругата си Фабиана, в съда говори само, за да потвърди името си и обяви, че има вина.

"Признавам се за виновен", каза бившият шеф на Формула 1.

През юли прокуратурата повдигна обвинения срещу него за укриване на задгранични активи, оценени на над 400 милиона британски лири.

От съда съобщиха още, че Екълстоун се е съгласил да плати повече от 652 милиона лири на британските данъчни власт.

