Тайсън Фюри остана непобеден, би Нгану (ВИДЕО)

Носителят на пояса на световен шампион на Световния боксов съвет (WBC) в тежка категория спечели с мача си с камерунеца Франсис Нгану с неединодушно съдийско решение - 94:95, 96:93, 95:94, предава БТА.

Десетрундовата битка, която се проведе в Рияд, премина при почти пълно надмощие на Нгану, за когото това бе първи боксов мач от подобен калибър. Звездата в смесените бойни изкуства (ММА) показа много повече желание и решителност от Фюри и не се уплаши от репутацията на британеца. След последния гонг камерунецът вдигна победоносно ръце, бе поздравен от Фюри, а публиката скандираше името му в очакване той да бъде обявен за победител, но изненадващо съдиите посочиха за такъв 35-годишния британец.

По този начин Фюри записа 34-та победа в кариерата си в 35 мача. Той има и един равен и все още не познава вкуса на загубата.

Мачът започна с предпазлива игра от страна и на двамата боксьори, като още от началото Фюри не изглеждаше никак ентусиазиран.

В третия рунд дойде и най-интересният момент от срещата. По-малко от минута преди края Нгану вкара ляво кроше в главата на Фюри, който падна по гръб на земята. Световният шампион все пак успя да се изправи, но изглеждаше зашеметен след нокдауна.

В четвъртия и петия рунд британецът показа зъби, но по никакъв начин не изглеждаше, че Нгану е притеснен от това. Напротив, камерунецът отново започна да води играта и в осмия рунд бе съвсем близо до това да прати Фюри в нокдаун за втори път.

В последните два рунда нито един от двамата боксьори не потърси риска, като Нгану явно очакваше, че направеното до момента ще му бъде достатъчно за победата. Неговите сметки обаче се оказаха без кръчмар и в крайна сметка Фюри бе обявен за "Шампион на Рияд".

След двубоя британецът призна класата на съперника си и нарече мача "най-добрия тест, който съм имал за последните 10 години".

Малко след това на ринга се качи и украинецът Олександър Усик, който държи останалите шампионски пояси в тежка категория. Усик и Фюри потвърдиха пред камерите, че са готови да се бият един срещу друг за определянето на абсолютния световен шампион, но очакваната дата за мача им 23 декември не бе потвърдена от нито един от двамата, което бе намек, че мачът вероятно ще остане за началото на 2024 година.

Tyson Fury WINS by SPLIT DECISION 👊



Should @Francis_Ngannou have gotten the decision? 👀#FuryNgannou pic.twitter.com/a7kF6AqnnZ