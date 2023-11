Жесток скандал: Медведев каза дали показа с***ен пръст (ВИДЕО)

Григор Димитров победи Данийл Медведев с 2:1 сета в мач от 1/16-финалите на Мастърса в Париж, Франция.

По време на срещата се разрази скандал с Данийл Медведев. Руснакът беше освиркан от част от публиката в Париж. Последва тежка размяна на реплики между Медведев и фенове. Играта беше прекъсната за немалко време.

При излизането си от корта 3-ият в ранглистата на АТП сякаш показа неприлични жестове към фенове.

"Дали съм показал с*еден пръст? О, не. Просто си погледнах нокътя", твърди руснакът.

Ето кадри на FirstSportz Tennis, от действията на Медведев, в ЕКС:

Medvedev leaves the stadium showing a middle to the French public.



He then declared:A middle finger ? No, I was looking at my nail. How was I going to do that to this beautiful French audience?🙄



pic.twitter.com/Q7ZG0yhHkI