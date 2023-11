Бой между фенове преди мач от Шампионската лига (ВИДЕО)

Бой между фенове предшества срещата от Шампионската лига между Реал Сосиедад и Бенфика снощи (3:1).

Хулигани от Португалия атакуваха фенове на домакините, но след сблъсъка, започнаха да бягат.

Испанските медии съобщават, че най-малко седем фенове на португалския тим са се озовали в болница, а полицията е задържала до момента трима души.

