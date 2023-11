Футболистът на Ливърпул се срещна с освободения си баща

Футболистът на Ливърпул и колумбийския национален отбор Луис Диас се срещна с баща си, потвърдиха от футболната централа на южноамериканската страна. 58-годишният Луис Мануел Диас беше отвлечен от т.нар. Армия за национално освобождение, но беше освободен миналия четвъртък.

Диас остана със своите съотборници в Ливърпул до миналата неделя, когато "червените" победиха Брентфорд с 3:0 в двубой от Висшата английска лига.

За момента Луис Мануел Диас ще остане в родината си, въпреки сериозния претърпян шок след отвличането.

"Ние сме семейство", написаха от колумбийската футболна федерация, публикувайки снимки и видео на футболиста на Ливърпул и неговия баща.

Луис Мануел Диас беше държан като заложник от ултралявата партизанска групировка “Армия за национално освобождение” (ELN) в продължение на 12 дни.

“Имаше много конна езда, наистина тежка, много планини, много дъжд, твърде много насекоми. Не можех да спя спокойно, беше много трудно, почти 12 дни без сън. Все още не съм успял да разбера каква е причината за отвличането ми. Партизаните казаха, че нямам проблеми с никого. Казаха ми да бъда спокоен, че нищо няма да ми се случи, знаейки, че съм скромен и обичан човек в моя град заради работата, която върша.

Luis Díaz reunited with his father, Luis Manuel Díaz, after he was kidnapped for 12 days and released by the Colombian guerilla group National Liberation Army, or ELN.



An emotional moment ❤️



