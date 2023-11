УЕФА и "Adidas" представиха топката за Евро 2024

УЕФА и "Adidas" представиха официалната топка на Евро 2024. Церемонията се състоя на Олимпийския стадион в Берлин.



Моделът се нарича Fussballliebe (в превод - любов към футбола), а върху топката има изображения на всички стадиони в Германия, които ще бъдат домакини на Европейското първенство през следващата година.

Топката е оборудвана с технологията Connected Ball, която ѝ позволява да предоставя по-точни данни и по този начин да подобрява производителността на VAR. Тази технология ще бъде използвана за първи път в историята на европейските първенства.

❤️ ⚽ UEFA and @adidasfootball are proud to present 𝑭𝑼𝑺𝑺𝑩𝑨𝑳𝑳𝑳𝑰𝑬𝑩𝑬, the Official Match Ball of #EURO2024!



🌐 For the first time at a UEFA EURO, the ball features @adidas Connected Ball Technology: ⬇️