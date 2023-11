Опровергаха, че Меси и Роналдо отново ще играят един срещу друг

Кристиано Роналдо и Лионел Меси няма да се изправят един срещу друг още веднъж. Във вторник председателят на Главното управление за развлечения в Саудитска Арабия – Турк Ал-Шейх, написа, че тимовете на двамата– Ал Насър и Интер Маями, ще се срещнат в мач помежду си през февруари 2024-а година, като от сезонната Купа на Рияд.

Въпреки това, изявление на Интер Маями по-късно през деня опроверга информациите на домакините, наричайки го „неточно“.

„По-рано днес (б.р. - вчера) беше публикувано съобщение, че Интер Маями е планирано да играе в Сезонната Купа на Рияд. Това е неточно. Съобщението включва изявления, приписвани на собственика на отбора Хорхе Мас. Мас не е направил никакви коментари, публично или не, във връзка с предсезонното турне“, се казва в изявлението на американския тим.

„От първия ден Интер Маями се стреми да бъде глобална марка. За тази цел водихме разговори, за да определим нашия предсезонен график за 2024-а година. Очакваме с нетърпение да представим нашите играчи на първото международно турне на Интер Маями, което ще бъде обявено през следващите седмици“, допълват „чаплите“.

Организаторите красноречиво рекламираха събитието като „Тhe Last Dance“ – „Последният танц“, тъй като Меси и Роналдо се радваха на едно от най-известните съперничества в спорта през голяма част от кариерите си.

