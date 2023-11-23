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Спортът по ТВ в четвъртък (23 ноември)

23 Ноември, 2023 06:20 199 0

Спортът по ТВ в четвъртък (23 ноември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (23 ноември) - 1
Факти Факти

05.00 НХЛ, "Колорадо" - "Ванкувър" МАХ Спорт 2
11.00 Тенис, купа Дейвис: Италия - Нидерландия Диема спорт 3
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
16.00 Кърлинг: Европейско първенство в Абърдийн, Италия - Германия, групова фаза, мъже Евроспорт 1
17.00 Тенис, купа Дейвис: Сърбия - Великобритания Диема спорт 3
19.30 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Барселона" МАХ Спорт 1
21.00 Кърлинг: Европейско първенство в Абърдийн, полуфинал, жени Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, "Болоня" - "Фенербахче" МАХ Спорт 3
23.30 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2
03.20 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2
04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3


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