Отровна змия прекъсна мач на тенис-звезда (ВИДЕО)

Бившият шампион от Откритото първенство на САЩ по тенис Доминик Тийм премина трудно първия кръг на квалификациите на турнира на твърда настилка в Бризбейн, предаде БТА.

Австриецът спаси три последователни мачбола при сервис на съперника си Джеймс МакКейб, за да стигне до крайния успех с 2:6, 7:6(4), 6:4. Мачът обаче ще бъде запомнен най-вече с появата на корта след края на първия сет на 50-сантиметрова отровна змия, заради което срещата бе спряна за 40 минути.

Влечугото, което е от смъртоносния вид източна кафява змия, бе забелязано край трибуните на корта от бдителни зрители, които веднага сигнализираха на съдията на стола. Професионалист отведе змията и до инцидент с потенциален фатален край не се стигна.

"Аз съм любител на животните, особено на екзотичните. Но разбрах, че тази змия е била наистина опасна заради отровата си, а тя бе съвсем близо до децата, които подават топките. Ситуацията бе много опасна. Досега такова нещо не ми се бе случвало и никога няма да го забравя", каза Тийм след победата си.

Un serpent brun d’environ 50 cm a interrompu le premier tour des qualifications entre Dominic Thiem et James McCabe pendant 40 minutes à Brisbane. 🐍🇦🇺



Il est le serpent le plus 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘𝗟 en Australie et a dû être attrapé par un professionnel. 😳pic.twitter.com/7JIhyzC0ba