Треньорът на Сакраменто се появи на пресконференция бесен и с лаптоп под ръка (ВИДЕО)

Треньорът на Сакраменто Кингс - Майк Браун, се появи бесен и с лаптоп под ръка на пресконференцията след загубата от Милуоки със 142:143 в мач от редовния сезон в НБА. Специалистът, който бе изгонен в края на двубоя за невъздържана реакция срещу съдиите, показа на журналистите грешките на съдиите, пускайки определени моменти от срещата.

„Просто искам да ви покажа защо ме изхвърлиха от играта“, каза Браун, докато отваряше лаптопа си пред учудените погледи на репортерите. В продължение на повече от пет минути той изрази мнението си за липсата на последователност в съдийството, показвайки клипове от мача.

Mike busted out the film to break down why he got ejected tonight 😂 pic.twitter.com/7sO8yJ3g9y

„Сега гледайте това тук. Хлапето (б.р. Камерън Пейн) закача ръката на Фокс, който почти пада., но няма отсъден фал. За мен, като треньор... вижте отново, той почти пада. И това е в средата на последната четвърт. Преди това пък в третата четвърт при оставащо време 1:28 Фокс едва поставя ръката си на бедрото на Дейм. Инцидентен контакт. Той не го е бутнал или нещо подобно. Той едва поставя ръката си там и те му дават три свободни удара", обясни на висок тон треньорът на Сакраменто.

Браун си изпусна нервите на игрището, след като не бе отсъден явен фал срещу Фокс в последната четвърт. Той нахлу на паркета, искайки обяснение от съдиите и едва бе удържан от играчите си.

Очаква се на Браун да бъде наложена солидна глоба за поведението му на игрището и извън него.

Mike Brown had to be held back by Malik Monk after he was ejected from tonight's game 😬 pic.twitter.com/t36hpcy05g