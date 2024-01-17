Спортът по ТВ в сряда (17 януари)

06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1

06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 2

13.30 Ливан - Китай Нова спорт

15.00 "Левски" - "Вашаш" ТВ1

15.05 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, отборно, двойки Евроспорт 2

16.30 Таджикистан - Катар Нова спорт

18.10 Волейбол, "Будьовица" - "Лас Палмас" МАХ Спорт 3

18.15 Ски скокове: Световна купа в Шчирк, малка шанца, мъже Евроспорт 2

19.00 Мароко - Танзания МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, ЦСКА - "Рилски спортист" МАХ Спорт 2

19.30 Баскетбол, "Апоел" (ТА) - "Париж" МАХ Спорт 4

20.00 Баскетбол, "Свентборг" - "Спартак" (Пл) ТВ1

21.00 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 1

21.30 Волейбол, "Лубе" - "Маасейк" МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, "Тренто" - "Жешов" МАХ Спорт 3

21.45 "Блекпул" - "Нотингам" Диема спорт 2

22.00 Конго - Намибия МАХ Спорт 1

22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Тюрк Телеком" МАХ Спорт 4

02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1

02.00 НХЛ, "Ню Джърси" - "Монреал" МАХ Спорт 2

03.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 2

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