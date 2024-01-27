Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в събота (27 януари)

27 Януари, 2024 07:58 189 0

Спортът по ТВ в събота (27 януари)

  • спорт-
  • тв-
  • програма-
  • футбол-
  • тенис

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (27 януари) - 1
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

05.00 НБА, "Голдън Стейт" - "Сакраменто" Диема спорт 3
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кортина д`Ампецо, спускане, жени Евроспорт 2
13.30 Сноуборд: Световна купа в Сент Мориц, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2
14.30 ONE, бойно събитие от Тайланд Диема спорт 3
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
16.15 Ски бягане: Световна купа в Гомс, смесена щафета 4х5 км Евроспорт 1
18.30 Формула "Е": Световен шампионат, Дирия Евроспорт 1
19.30 "Кайзерслаутерн" - "Шалке" Диема спорт 3
19.30 "Хановер" - "Нюрнберг" Нова спорт
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Монако" МАХ Спорт 2
21.30 "Канандзаро" - "Палермо" Нова спорт
21.30 Баскетбол, "Партизан" - "Жалгирис" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Олимпия Милано" - "Барселона" МАХ Спорт 2
21.45 "Каляри" - "Торино" МАХ Спорт 3
22.00 "Тотнъм" - "Манчестър Сити" Диема спорт 2
22.00 "Алмерия" - "Алавес" МАХ Спорт 4
22.00 "Лион" - "Рен" Диема спорт
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", трети ден Евроспорт 2
02.00 НБА, "Атланта" - "Далас" Диема спорт 3


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове