05.00 НБА, "Голдън Стейт" - "Сакраменто" Диема спорт 3
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кортина д`Ампецо, спускане, жени Евроспорт 2
13.30 Сноуборд: Световна купа в Сент Мориц, сноуборд крос, мъже и жени Евроспорт 2
14.30 ONE, бойно събитие от Тайланд Диема спорт 3
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
16.15 Ски бягане: Световна купа в Гомс, смесена щафета 4х5 км Евроспорт 1
18.30 Формула "Е": Световен шампионат, Дирия Евроспорт 1
19.30 "Кайзерслаутерн" - "Шалке" Диема спорт 3
19.30 "Хановер" - "Нюрнберг" Нова спорт
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Монако" МАХ Спорт 2
21.30 "Канандзаро" - "Палермо" Нова спорт
21.30 Баскетбол, "Партизан" - "Жалгирис" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Олимпия Милано" - "Барселона" МАХ Спорт 2
21.45 "Каляри" - "Торино" МАХ Спорт 3
22.00 "Тотнъм" - "Манчестър Сити" Диема спорт 2
22.00 "Алмерия" - "Алавес" МАХ Спорт 4
22.00 "Лион" - "Рен" Диема спорт
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", трети ден Евроспорт 2
02.00 НБА, "Атланта" - "Далас" Диема спорт 3
27 Януари, 2024 07:58 189 0
Спортът по ТВ в събота (27 януари)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 НБА, "Голдън Стейт" - "Сакраменто" Диема спорт 3
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