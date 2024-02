Божидар Андреев счупи европейския рекорд в изтласкването на ЕП по вдигане на тежести в София. Божидар събра 348 кг двубой в Категория до 73 кг. Тя е олимпийска, а през миналата есен тайландец стана световен шампион с 349 кг двубой. Всички други в категорията към момента не изглеждат толкова впечатляващи колкото Андреев от България.

Израснал в махалата на сливенското село Тополчане.

Камерите на бТВ заснеха как Божидар Андреев се завръща в... гетото като герой и много малки деца тръпнат в очакване да посрещнат звездата на европейското вдигане на тежести.

Божидар печели европейската титла на рождения ден на починалия си брат.

"Успяхме, платихме тока, видяхме го как вдига и се гордеем много с него", щастлив пък е братът Илия Андреев.

Някои отбори в НБА наелектризират публиката си с култовата песен Welcome To The Jungle на Guns N' Roses и стресират играчите на гостите.

Аз лично бих написал по темата:

"Добре дошли в България (2024)! ".

Който иска да го разбира както желае.

А при положение, че близките на Божидар Андреев са платили тока си в последния момент, за да може да видят как той пише история в спорта и вдига на крака публиката в "Арена София".

Имам усещане, че Божидар няма да отиде в Париж просто за медал. На миналата Олимпиада никой български мъж не спечели дори бронз.

Пред Андреев обаче май има само една алтернатива - златото.

Практично, за да помогне повече на близките си.

А световният шампион от Тайланд и всички други асове в категорията, ще имат голяма конкуренция.

Божидар Андреев, израснал в едно от гетата на България.

Мъжът, който разплака майка си с мили думи пред камерата на бТВ, след като показа, че може да е фактор в света малко преди Олимпиадата в Париж.

Коментар Тервел Илиев