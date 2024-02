Голям бой в сърцето на Европа (ВИДЕО)

Срещата между Спарта Прага и Галатасарай от плейофите за класиране на осминафиналите на Лига Европа завърши с меле. Чешкият тим изненадващо елиминира турския гранд след домакински успех с 4:1 и с общ резултат 6:4.

Напрежението взе връх след последния съдийски сигнал, когато играчи на двата отбора се сбиха. Резерви и хора от треньорските щабове също се намесиха в разправията. Най-деен в мелето беше турчинът Абдюлкерим Бардакчъ, който обаче в един момент се оказа на земята. 29-годишният защитник се втурна да търси отмъщение, но в крайна сметка ситуацията бе овладяна.

Fight at the end of the match! Tension between Galatasaray players and a Sparta Prague player pic.twitter.com/B4iil0tKAR