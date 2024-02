Легенда в тениса обяви голяма новина (ВИДЕО)

Бившият номер 1 в света Анди Мъри призна, че най-вероятно ще сложи край на кариерата си след края на лятото. Британецът се намира в слаба форма в последните месеци и не може да постигне силен резултат в по-големите турнири. Вчера 36-годишният Мъри загуби от французина Юго Умбер с 2:6, 4:6 в мач от втория кръг на надпреварата в Дубай.

„Най-вероятно ще приключа с тениса след лятото. Питат ме за това след всеки мач и вече ми омръзна от този въпрос. Повече няма да говоря за това от сега до момента, в който спра да играя“, сподели Мъри след поражението.

