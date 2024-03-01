05.00 НХЛ, „Ванкувър“ - „Лос Анджелис“ МАХ Спорт 2
09.50 Ски скокове: Световна купа в Лахти, голяма шанца, жени Евроспорт 1
12.00 Лека атлетика, световно първенство в зала БНТ 3
14.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Бахрейн Диема спорт 3
15.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
15.00 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат в Катар, квалификация Евроспорт 2
15.00 Биатлон: Световна купа в Холменколен, индивидуално, мъже Евроспорт 1
17.00 Ски бягане: Световна купа в Лахти, отборен спринт Евроспорт 1
17.30 „Черно море“ - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
17.45 Ски скокове: Световна купа в Лахти, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
19.00 „Ал Хилал“ - „Ал Итихад“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Монтана“ - „Нефтохимик“ МАХ Спорт 2
19.30 „Херта“ - „Холщайн“ Диема спорт 2
19.30 „Шалке“ - „Санкт Паули“ Нова спорт
19.45 Баскетбол, „Фенербахче“ - „Баскония“ МАХ Спорт 1
19.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аспен, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
21.00 Лека атлетика, световно първенство в зала БНТ 3
21.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, втори ден Евроспорт 2
21.30 „Фрайбург“ - „Байерн“ Диема спорт 3
21.45 „Лацио“ - „Милан“ МАХ Спорт 3
21.45 Баскетбол, „Барселона“ - „Монако“ МАХ Спорт 1
21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аспен, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
22.00 „Селта“ - „Алмерия“ МАХ Спорт 4
22.00 „Уест Бромич“ - „Ковънтри“ Диема спорт 2
22.00 „Монако“ - ПСЖ Диема спорт
00.00 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
02.30 НБА, „Бостън“ - „Далас“ Диема спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
1 Март, 2024 07:00 501 0
Спортът по ТВ в петък (1 март)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 НХЛ, „Ванкувър“ - „Лос Анджелис“ МАХ Спорт 2
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