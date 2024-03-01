Спортът по ТВ в петък (1 март)

Настимир Ананиев: Борисов ми прилича на човек, който е в политическа нервна криза в момента

Виждаме едно бавене и едни странни движения от страна на Бойко Борисов. Прилича ми на човек, който е в политическа нервна криза в момента. Имаме още н ...