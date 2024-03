ФБР арестува мъж за склоняване на непълнолетни геймъри към сексуални действия

Мъж от щата Охайо, САЩ е бил арестуван от ФБР по обвинение в склоняване на непълнолетни момчета, които играят Fortnite, към сексуални действия. 27-годишният Никълас Раниери е обвинен освен в "нецензурни прояви с участието на непълнолетно лице", което е престъпление от 2-ро ниво, и в "разпространение на вредни за непълнолетни материали" - престъпление от 4-то ниво.

Според думите на окръжния шериф Дейвид Тороумън, Раниери е играел популярната игра на Riot Games, Fortnite, където се е срещал с млади непълнолетни момчета, на които е предлагал и обещавал да купува предмети в играта, срещу това в Zoom среща той да гледа как момчето изпълнява различни сексуални действия, и момчето да гледа как той прави същото.

FBI arrested Ohio man luring boys using Fortnite and other games into explicit private video chats pic.twitter.com/j4MNF1wMV8