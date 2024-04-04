7 години Левски няма победа над Лудогорец

7 години, 24 мача! В този дълъг период Левски няма победа срещу Лудогорец за първенство, сочи статистиката, пише ТОПСПОРТ. Последно "сините" биха разградчани в шампионата с 1:0 на 13 август, 2017 година с гол на Божидар Краев в 91-ата минута. От този момент до днес Левски стигна едва до 6 равенства от 24 срещи.
Вчера Лудогорец разби Левски с 5:1. До този мач най-голямата победа на Лудогорец над Левски беше 4:2, през октомври 2021 година. Левски пък не е губил с пет допуснати гола в родния футболен елит от сезон 1995/1996, когато тимът на Нефтохимик побеждава също с 5:1 "сините", само че на "Лазур".
СЕРИЯТА БЕЗ ПОБЕДА НА ЛЕВСКИ СРЕЩУ ЛУДОГОРЕЦ ЗА ПЪРВЕНСТВО:
Лудогорец - Левски 5:1
Левски - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Левски 3:2
Левски - Лудогорец 0:0
Лудогорец - Левски 0:0
Левски - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Левски 2:1
Левски - Лудогорец 2:4
Левски - Лудогорец 0:3
Лудогорец - Левски 1:0
Лудогорец - Левски 3:0
Левски - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Левски 2:0
Лудогорец - Левски 1:1
Левски - Лудогорец 0:2
Левски - Лудогорец 0:2
Лудогорец - Левски 2:1
Лудогорец - Левски 2:2
Левски - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Левски 2:0
Левски - Лудогорец 0:0
Левски - Лудогорец 1:3
Лудогорец - Левски 0:0
Лудогорец - Левски 2:1.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гела
14:03 04.04.2024
2 ПОДУЯНЕ С 35 МЛН.ДЪЛГ ИМА ЛИЦЕНЗ
14:05 04.04.2024
3 УСА боклук
14:15 04.04.2024
4 Ганьо
14:26 04.04.2024
5 Шизофен 1914
Пак ще напиша някое стихотворение, но вие ще го оцветите в червено с минуси.
И пак ще страдам, като гледам червено.
14:28 04.04.2024