7 години Левски няма победа над Лудогорец

7 години, 24 мача! В този дълъг период Левски няма победа срещу Лудогорец за първенство, сочи статистиката, пише ТОПСПОРТ. Последно "сините" биха разградчани в шампионата с 1:0 на 13 август, 2017 година с гол на Божидар Краев в 91-ата минута. От този момент до днес Левски стигна едва до 6 равенства от 24 срещи.

Вчера Лудогорец разби Левски с 5:1. До този мач най-голямата победа на Лудогорец над Левски беше 4:2, през октомври 2021 година. Левски пък не е губил с пет допуснати гола в родния футболен елит от сезон 1995/1996, когато тимът на Нефтохимик побеждава също с 5:1 "сините", само че на "Лазур".

СЕРИЯТА БЕЗ ПОБЕДА НА ЛЕВСКИ СРЕЩУ ЛУДОГОРЕЦ ЗА ПЪРВЕНСТВО:

Лудогорец - Левски 5:1

Левски - Лудогорец 0:1

Лудогорец - Левски 3:2

Левски - Лудогорец 0:0

Лудогорец - Левски 0:0

Левски - Лудогорец 0:1

Лудогорец - Левски 2:1

Левски - Лудогорец 2:4

Левски - Лудогорец 0:3

Лудогорец - Левски 1:0

Лудогорец - Левски 3:0

Левски - Лудогорец 0:1

Лудогорец - Левски 2:0

Лудогорец - Левски 1:1

Левски - Лудогорец 0:2

Левски - Лудогорец 0:2

Лудогорец - Левски 2:1

Лудогорец - Левски 2:2

Левски - Лудогорец 0:1

Лудогорец - Левски 2:0

Левски - Лудогорец 0:0

Левски - Лудогорец 1:3

Лудогорец - Левски 0:0

Лудогорец - Левски 2:1.