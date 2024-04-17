Спортът по ТВ в сряда (17 април)

05.00 НХЛ, „Ванкувър“ - „Калгари“ МАХ Спорт 2

10.00 Футзал, Виетнам – Мианмар Нова спорт

12.00 Футзал, Узбекистан – Австралия Нова спорт

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3

13.00 „Улсан“ - „Йокохама“ Диема спорт 3

13.00 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 2

13.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, трети етап, мъже Евроспорт 1

15.00 „Абдиш-Ата Кан“ - Сентръл Коуст“ Нова спорт

15.30 Колоездене: Флеш Валон, мъже Евроспорт 1

17.55 Колоездене: Флеш Валон, жени Евроспорт 1

19.00 ЦСКА - „Ботев“ (Пд) Диема спорт

19.15 Олимпийски игри: 100 дни до началото на Олимпийските игри в Париж Евроспорт 1

22.00 „Манчестър Сити“ - „Реал“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Байерн“ - „Арсенал“ Ринг

02.00 НХЛ, „Тампа Бей“ - „Торонто“ МАХ Спорт 2

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