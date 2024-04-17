05.00 НХЛ, „Ванкувър“ - „Калгари“ МАХ Спорт 2
10.00 Футзал, Виетнам – Мианмар Нова спорт
12.00 Футзал, Узбекистан – Австралия Нова спорт
12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3
13.00 „Улсан“ - „Йокохама“ Диема спорт 3
13.00 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 2
13.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, трети етап, мъже Евроспорт 1
15.00 „Абдиш-Ата Кан“ - Сентръл Коуст“ Нова спорт
15.30 Колоездене: Флеш Валон, мъже Евроспорт 1
17.55 Колоездене: Флеш Валон, жени Евроспорт 1
19.00 ЦСКА - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
19.15 Олимпийски игри: 100 дни до началото на Олимпийските игри в Париж Евроспорт 1
22.00 „Манчестър Сити“ - „Реал“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Байерн“ - „Арсенал“ Ринг
02.00 НХЛ, „Тампа Бей“ - „Торонто“ МАХ Спорт 2
17 Април, 2024 06:30 158 0
Спортът по ТВ в сряда (17 април)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 НХЛ, „Ванкувър“ - „Калгари“ МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА