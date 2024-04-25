06.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Турция, пети етап, мъже Евроспорт 2
15.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
15.45 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, втори етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Волейбол, „Перуджа“ - „Монца“ МАХ Спорт 2
19.45 „Хееренвеен“ - ПСВ „Айндховен“ МАХ Спорт 3
20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 2
22.00 „Гоу Ахед Игълс“ - „Фейенорд“ МАХ Спорт 3
22.00 „Брайтън“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2
22.30 Голф: PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, първи ден Евроспорт 2
01.00 „Серо Портеньо“ - „Флуминензе“ МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от НХЛ МАХ Спорт 2
25 Април, 2024 06:45 206 0
Спортът по ТВ в четвъртък (25 април)
Ето какво може да гледаме днес
06.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
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