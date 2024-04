Баскетболистка разказа за ужаса, който е изпитала при престоя си в руски затвор (ВИДЕО)

Известната американска баскетболистка Бритни Гринър разказа за ужаса, който е изпитала при престоя си в руски затвор.

"Върху матрака на леглото ми имаше огромно петно от кръв. Нямах нито сапун, нито тоалетна хартия. Това беше моментът, в който за първи път се почувствах непълноценен човек. Казах си, че просто трябва да направя всичко, за да оцелея на това място", разказа тя пред Inside The Games.

Гринър беше задържана през февруари 2022 година на руско летище заради носене на масло от канабис, а руски съд я обвини през август за контрабанда на наркотици и я осъди на девет години затвор.

В крайна сметка баскетболистка беше разменена за руския търговец на оръжия Виктор Бут, който по същото време беше в американски затвор.

EXCLUSIVE: WNBA star Brittney Griner shares her story for the 1st time about her harrowing months-long detention in Russia in exclusive interview with @RobinRoberts. "Prisoner in Russia: The Brittney Griner interview" airs May 1 on @ABC2020 and later on @Hulu #BrittneyGrinerOnABC pic.twitter.com/lZ1JGAGyyt