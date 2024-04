Шави се е съгласил да остане в Барселона поради няколко причини

По всичко изглежда, че наставникът на Барселона Шави Ернандес ще остане начело на клуба и ще изпълни договора си, който е до 2025 г., съобщава “Мундо Депортиво”. Треньорът и президентът на каталунците Жоан Лапорта ще дадат днес съвместна пресконференция от 14:00 часа българско време, на която се очаква да обявят именно това.

Изданието изброява и причините, поради които Шави е бил убеден да не напуска, както беше обявил след загубата от Виляреал с 3:5 на 27 януари.

Joan Laporta, Rafa Yuste, Deco, and Alejandro Echeverría have all been asking Xavi to reconsider his decision since the day that the manager announced he was leaving. They're the four people with the most decision-making power at the club.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/QszM0wrLMk — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 25, 2024

На първо място, наставникът се ползва изцяло с доверието и подкрепата на ръководството на Барселона - президента Лапорта, вицепрезидента Рафаел Юсте и спортният директор Деко, както и доверения на Лапорта човек Алехандро Ечевария. Те от самото начало убеждаваха Шави да преосмисли решението си да напусне, като през цялото време поддържаха наставника. Вчерашните срещи на треньора с ръководителите окончателно са го накарали да остане в клуба.

Xavi loves either Martin Zubimendi or Joshua Kimmich for the defensive midfielder position, but Barcelona's economic situation in the summer remains to be seen.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/scQGfOhVK6 — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 25, 2024

Освен това на Шави е било обещано, че Барселона няма да се разделя с ключови футболисти, а и ще тимът се очаква да бъде подсилен, доколкото, разбира се, позволява финансовото положение в клуба, което не е цветущо. Така клубът не е приел сериозната оферта на Байерн (Мюнхен) за Роналд Араухо през зимата, като се очаква дори уругваецът да продължи договора си.

🔵🔴 Xavi, de la mano de Deco, aspira a retener a un jugador como Araujo, muy importante para él, y a incorporar un pivote de nivel y al ‘top’ Bernardo Silva



✍️ @ffpolo https://t.co/KguTb8T2p9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 25, 2024

Шави и Барселона продължават да се надяват да привлекат през лятото Бернардо Силва от Ман Сити, а клубът ще търси и качествен дефанзивен халф, като вече се е обсъждало името на аржентинеца Гуидо Родригес от Бетис, който би излязъл без пари, тъй като договорът му със севилци изтича в края на юни. Споменават се още имената на Йошуа Кимих (Байерн), Мартин Субименди (Реал Сосиедад) и Дани Олмо (РБ Лайпциг).

❗️President Laporta told Xavi that the club were unable to sign any top managers this summer, which is why he asked Xavi to stay.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/nj6Ybr8nXr — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 25, 2024

Още един фактор, при това немаловажен, е и пълната подкрепа за Шави от играчите в отбора. Още от момента на изявлението на наставника, че ще напусне в края на сезона, мнозина от футболистите на Барселона са се опитвали да го накарат да преосмисли решението си. Подкрепата на играчите е бил всъщност и един от главните фактори за решението на наставника да остане, като това си е проличало особено и със силното представяне на младоци като Ламин Ямал, Пау Кубарси и Фермин Лопес.

Не на последно място, в клуба така и не са успели да намерят подходящ наследник на Шави. Доста треньори бяха свързвани с Барселона, като се спекулираше с имената на Ханзи Флик и треньора на Байерн Томас Тухел, както и с наставника на втория отбор на каталунците Рафаел Маркес. Никой от тях обаче не е бил смятан за наистина топ избор, който ще подобри значително представянето на тима. При това положение ръководството на Барса е преценило, че оставането на Шави е най-добрият вариант за клуба.