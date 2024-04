Вирджил Ван Дайк: Философията на Арне Слот е подходяща за Ливърпул

Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк коментира евентуалния избор на Арне Слот за нов мениджър на тима, пише Спортал. Последните дни се разбра, че наставникът на Фейенорд е фаворит за наследник на Юрген Клоп.

"Арне Слот е един от най-добрите нидерландски треньори в момента. Мисля, че с начина, по който отборите му играят и неговата философия той може да бъде следващия треньор на Ливърпул. Това е мнението ми на база на това, което чета. Доколкото знам това назначение е далеч от завършено", коментира Ван Дайк.

🇳🇱Virgil Van Dijk on the potential appointment of Arne #Slot:



🗣️“I think Slot is one of the better Dutch coaches at the moment. With the way he plays and the philosophy he has, he can be a Liverpool coach. But I read and hear that it is far from complete. We shall see. We will… pic.twitter.com/xsVDYXzTZm