Договориха се! Арне Слот ще наследи Юрген Клоп в Ливърпул

Страши треньорът на Фейенорд Арне Слот ще наследи Юрген Клоп в Ливърпул. Това съобщава платформа, посветена на нидерландския тим - 1908.nl.

Информацията вече е потвърдена от реномирания журналист Пол Джойс, който е приближен до "червените", както и от Фабрицио Романо.

Мърсисайдци са успели да стигнат устна договорка с Фейенорд , като се очаква в близките дни да бъде подписана и официално сделката.

Както вчера стана ясно, самият Слот потвърди, че желае да бъде начело на Ливърпул и чака единствено двата клуба да се разберат, като това вече изглежда факт.

Припомняме, че по-рано тази седмица ротердамци отхвърлиха първата оферта, която беше на стойност 9 млн. евро, но сега двете страни са постигнали споразумение.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m