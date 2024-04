Откриха мъртав 28-годишен здравеняк, подозират самоубийство

Бившият състезател по американски футбол Кори Кънингам беше открит мъртъв в дома си в Клифтън, Ню Джърси.

Непотвърдените информации са, че става дума за самоубийство, тъй като напоследък кариерата му не се развивала както му се иска.

28-годишният Кънингам играеше за колежа Синсинати и след това беше член на Аризона Кардиналс, Ню Инглънд Пейтриътс и Ню Йорк Джайънтс по време на кариерата си в НФЛ. Последният му престой беше в Далас Каубойс, където беше нает само като треньор, откъдето беше уволнен през януари миналата година.

Бившият клуб Ню Йорк Джайънтс се сбогува с футболиста.

"Натъжени сме от новината за смъртта на Кори Кънингам. Той беше ключова част от духа и единството в съблекалнята. Нашите мисли са със семейството, приятелите и съотборниците на Кори“, се казва в изявление на клуба.

Кънингам се опитваше да пробие в света на бизнеса в последните месеци и беше регистриран като агент в местна логистична компания в Ню Джърси.

