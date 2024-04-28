Спортът по ТВ в неделя (28 април)

05.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
09.45 Лека атлетика: Маратон на Мадрид Евроспорт 1
11.00 Колоездене: Обиколка на Турция, осми етап, мъже Евроспорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Испания МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
12.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
13.10 Мото 2, Гран при на Испания МАХ Спорт 2
13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Обрадойро“ Диема спорт 2
14.00 „Мец“ - „Лил“ Нова спорт
14.30 „Веен“ - „Гройтер Фюрт“ Диема спорт 3
14.30 „Сейнт Мирън“ - „Рейнджърс“ Ринг
15.00 „Кадис“ - „Майорка“ МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, Гран при на Испания МАХ Спорт 2
15.00 Колоездене: Обиколка на Романдия, пети етап, мъже Евроспорт 2
15.15 „Хебър“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
16.00 „Болоня“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
16.00 „Тотнъм“ - „Арсенал“ Диема спорт 2
16.00 „Борнемут“ - „Брайтън“ Нова спорт
16.30 „Борусия“ (М) - „Унион“ Диема спорт 3
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
16.30 Спортна гимнастика, европейско първенство БНТ 3
17.00 „Дънди“ - „Селтик“ Ринг
17.00 Колоездене: Обиколка на Испания, първи етап, жени Евроспорт 2
17.15 „Гранада“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 4
17.45 „Лудогорец“ - „Крумовград“ Диема спорт
18.05 „Рен“ - „Брест“ Нова спорт
18.30 „Нотингам“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2
19.00 „Аталанта“ - „Емполи“ МАХ Спорт 3
19.00 „Наполи“ - „Рома“ Ринг
19.00 Волейбол, „Монца“ - „Перуджа“ МАХ Спорт 2
19.30 „Виляреал“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4
20.00 „Лион“ - “Монако“ Нова спорт
20.00 НБА, „Филаделфия“ - „Ню Йорк“ Диема спорт 3
20.00 Голф: PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, четвърти ден Евроспорт 2
20.15 „Черно море“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт
20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, втори кръг Евроспорт 1
21.00 Наскар, състезание в Делауеър МАХ Спорт 2
21.45 „Фиорентина“ - „Сасуоло“ МАХ Спорт 3
22.00 „Марсилия“ - „Нанс“ Нова спорт
22.00 „Бетис“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4
22.30 „Порто“ - „Спортинг“ Ринг
22.30 НБА, „Далас“ - „ЛА Лейкърс“ Диема спорт 3
28 Април, 2024 08:01 489 0
Спортът по ТВ в неделя (28 април)
Ето какво може да гледаме днес
05.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
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