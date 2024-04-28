Спортът по ТВ в неделя (28 април)

Дъщеря и внук върнаха поетесата Ваня Петкова от Сириус с разтърсващ мултимедиен спектакъл

Разтърсващ мултимедиен спектакъл, посветен на 80-годишнината от рождението на голямата поетеса Ваня Петкова и на 15-годишнитата от отлитането ѝ през в ...