УЕФА увеличи броя на играчите за Евро 2024

Европейската футболна централа УЕФА се съгласи да увеличи броя на играчите от 23 на максимум 26 в разширените състави на участниците на Европейското първенство това лято в Германия, съобщиха от централата.

Отборите традиционно обявяват по 23-има играчи в съставите си за големите първенства, но УЕФА разреши да се добавят по трима допълнителни футболисти за UEFA EURO 2020 и Мондиал 2022 заради пандемията от КОВИД-19.

"Днес Изпълнителният комитет на УЕФА реши да увеличи разширения състав на отборите, участващи в предстоящото UEFA EURO 2024, от първоначалните 23 на 26 играчи", се казва в изявление на УЕФА.

Участващите отбори трябва до 7 юни да предоставят на УЕФА списък със съставите си, съдържащи минимум 23 играчи и максимум 26.

