Футболистът на Ювентус Пол Погба стана актьор, съобщава “Льо Паризиен”. Според изданието халфът е участвал във френския комедиен филм “4 нули“.

Погба ще изиграе мъж, който тренира млади футболисти. Премиерата на филма ще е през пролетта на 2025 г.

Както е известно, на 29 февруари стана ясно, че 30-годишният французин е отстранен за 4 години за нарушаване на антидопинговите правила. Играчът обжалва санкцията пред Спортния арбитражен съд в Лозана.

Погба е четирикратен шампион на Италия, двукратен носител на Купата на Италия и победител в Лига Европа. Заедно с френския национален отбор полузащитникът стана

