Бивша световна шампионка по бокс се отказа след мозъчно увреждане

Бившата световна шампионка по бокс Хедър Харди обяви оттеглянето си в емоционален пост в социалните медии, след като получи мозъчно увреждане. Харди, която властваше като шампионка на WBO в категория перо от октомври 2018 г. до септември 2019 г., първоначално беше диагностицирана със сътресение на мозъка, след като се оплака от замъглено зрение след поражението си от безспорната кралица Аманда Серано през август.

Зрението на 42-годишната състезателка обаче скоро се влоши, когато тя влезе в тренировъчния лагер за следващия си двубой на 11 май, като в продължение на два дни не можела да вижда нищо, а освен това отслабна значително и изпитваше трудности със съня.

Последвалата среща с лекар в крайна сметка показала, че е получила мозъчно увреждане след твърде много сътресения по време на 12-годишната си кариера, в която за кратко премина към ММА, което означава, че рискува да ослепее, ако продължи да се състезава. В резултат на това не само се отменя насроченият за този месец двубой с голи ръце срещу Кристин Фереа, но и Харди се отказва от бойните спортове изобщо.

„Битката ми на 11 май е отменена“ - написа тя в Инстаграм заедно с видео, на което се вижда как скача във въздуха. „След боя ми с Аманда миналото лято зрението ми остана замъглено в продължение на няколко дни. Отидох на ядрено-магнитен резонанс и да проверя очите си, докато все още бях в Тексас, и беше диагностицирано последствие от сътресение на мозъка. След 6-8 месеца би трябвало да съм добре. Така че по принцип имах нужда от бой, но така и не се оправих“.

