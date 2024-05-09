Спортът по ТВ в четвъртък (9 май)

Ракетен удар по Кремъл и 24-часов ултиматум: НАТО може да направи това

Киев се готви за Глобалната среща за мир, която ще се проведе в средата на юни в Швейцария. Съюзниците на Украйна ще обсъдят възможностите за прекратя ...