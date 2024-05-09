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Спортът по ТВ в четвъртък (9 май)

9 Май, 2024 06:45 125 0

Спортът по ТВ в четвъртък (9 май)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (9 май) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, шести етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Борба, олимпийска квалификация БНТ 3
19.00 Баскетбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
19.45 Брейкденсинг: Световни серии в Монпелие Евроспорт 2
20.00 Баскетбол, „Паленсия“ - „Обрадойро“ Диема спорт 3
21.00 Баскетбол, „Манреса“ - „Билбао“ Диема спорт 2
21.15 „Ал Ахдуд“ - „Ал Насър“ МАХ Спорт 2
21.30 Голф: PGA тур, "Уелс Фарго чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
22.00 Мач от Лига Европа МАХ Спорт 3
22.00 Мач от Лига Европа МАХ Спорт 4
22.00 Мач от Лигата на конференциите Би Ти Ви Екшън
22.00 Мач от Лигата на конференциите Ринг
22.00 „Милтън Кийнс“ - „Кроули“ Нова спорт
22.00 Баскетбол, „Барселона“ - „Уникаха“ Диема спорт 3
22.30 Баскетбол, „Ховентуд“ - „Тенерифе“ Диема спорт
01.00 „Ливърпул“ - „Палмейрас“ МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.00 „Браантино“ - „Расинг“ МАХ Спорт 4


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