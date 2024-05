Карло Анчелоти към феновете на Реал Мадрид: Да запеем най-хубавата песен на света (ВИДЕО)

Треньорът Карло Анчелоти беше сред най-активните празнуващи титлата на Реал Мадрид. По време на партито на балкона на общината старши треньорът грабна микрофона и всички очакваха да чуят реч, предава sportal.bg.



Вместо това обаче 64-годишният италианец каза единствено: “Обичам да пея и сега всички заедно ще изпеем най-хубавата песен на света”. След това той запя с пълно гърло клубния химн “Hala Madrid y nada más”, към което се включиха играчите и хилядите фенове пред тях.

Иначе Анчелоти се разчувства по-рано през деня, когато в своето обръщение в общината президентът на Реал Флорентино Перес му благодари за успехите. Татко Карло се пошегува и с Тони Кроос, казвайки на журналист, че по време на вчерашния мач срещу Гранада халфът бил сгрешил едно подаване.

Този сезон Реал спечели още Суперкупата на Испания, а му предстои и финал в Шампионската лига срещу Борусия (Дортмунд) на 1 юни в Лондон.



🎶🎤 @MrAncelotti: "Time to sing the nicest song in the world..."#36Ligas pic.twitter.com/NbNmAEfarL