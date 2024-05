Гуардиола: Ако продължим да играем така, ще загубим Премиър лийг

Мениджърът на Манчестър Сити - Джосеп Гуардиола, коментира победата на водения от него тим с 2:0 срещу отбора на Тотнъм в отложената среща от 34-ия кръг на английската Премиър лийг. “Гражданите” бяха упрекнати, че не представиха продукция на високо ниво, но Гуардиола напомни, че основният им антагонист в борбата за титлата Арсенал този сезон също не направи най-добрия си мач при последната шампионатна победа срещу състава на Манчестър Юнайтед.

“Ако продължим да играем така, ще загубим Премиър лийг. Не можем да играем така на нашето ниво. Разбира се, футболистите също са хора и разбирам натиска върху тях. Дори Арсенал не игра добре срещу Манчестър Юнайтед, защото знаеха, че ако не спечелят, няма да спечелят титлата. Същото ще се случи и в неделя срещу Уест Хам. Тогава също ще почувстваме напрежението”, каза Гуардиола.

Мениджърът на “гражданите” говори и за шансовете на отбора да спечели титлата. В момента те водят с две точки пред преследвача Арсенал, а в последния кръг, който е на 19-и май (неделя) те приемат отбора на Уест Хам. Паралелно с тях “топчиите” също имат домакински мач, който е срещу тима на Евертън.

“Всичко остава в нашите ръце. Тенисистите казват, че „сервисът за победа на Уимбълдън“ в последния мач е най-трудният. Това се случи в мача с Астън Вила преди две години. Преди много, много години същото се случи със Серхио Агуеро, който вкара в 94-ата минута срещу КПР. Сега играта ще бъде същата”, добави Гуардиола.

HUGE win for @ManCity, who take top spot in the Premier League table heading into the final day of the season!#TOTMCI pic.twitter.com/k4EcZqHDb1