Ювентус сменя Алегри с Тиаго Мота

В Ювентус вече са постигнали споразумение с Тиаго Мота, който да наследи Масимилиано Алегри като наставник на тима, съобщава Николо Скира.

Според информацията настоящият наставник на Болоня се е договорил със “Старата госпожа” за договор за 2+1 години при заплата от 3,5 млн. евро на сезон. Журналистът обаче уточнява, че Алегри ще настоява да получи компенсация за очакваното си уволнение и това на щаба му година преди изтичането на техните договори. Това най-вероятно би струвало на клуба около 20 млн. евро. Приближеният до торинския гранд Ромео Агрести пък очаква раздялата с тосканския специалист да стане малко след последния мач на “бианконерите” за сезона, а няколко дни по-късно да бъде обявено привличането на Мота, пише Спортал.

Междувременно, “Гадзета дело спорт” пише, че в Болоня са започнали да търсят заместник на младия наставник. Засега кандидатите са четирима: свободният Маурицио Сари, напускащият Фиорентина Винченцо Италиано, Рафаеле Паладино от Монца и Еузебио Ди Франческо от Фрозиноне.

