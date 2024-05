Sky Sports: Мбапе ще играе за по-малко пари в Реал Мадрид

Нападателят Килиан Мбапе се е съгласил на значително намаление на заплатата при преминаването си от ПСЖ в Реал Мадрид, твърди Sky Sports. Очаква се 25-годишният французин да подпише петгодишен договор с испанците със заплата от 15 милиона евро след данъци. Играчът ще получи и 150 милиона евро под формата на бонус при подписване.

Според Sky Sports заплатата на Мбапе в ПСЖ през сезон 2023/24 е била 75 милиона евро на година. Футболистът получи и 30 милиона евро от парижани под формата на бонус при подписване.

Мбапе обяви, че ще напусне ПСЖ като свободен агент в края на сезон 2023/24. Най-вероятно нападателят ще продължи кариерата си в Реал Мадрид. На 16 май беше съобщено, че „белия балет“ се очаква официално да обяви сделката с играча преди началото на Евро 2024.

Kylian Mbappe is set for a huge salary at Real Madrid... 🤑 https://t.co/9EC1zA3mks